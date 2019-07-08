ЕС намерен сделать внушение косовским сепаратистам

Европейский союз намерен «надавить» на Приштину для отмены 100-процентных пошлин на сербские товары. Об этом стало известно после переговоров в польской Познани саммите «ЕС – Западные Балканы», где Сербию представляла премьер-министр Ана Брнабич.

В частности, призвать «премьер-министра» Косово Рамуша Харадиная отменить блокаду пообещала глава правительства Великобритании Тереза Мэй.

«Я надеюсь, что она может оказать какое-то влияние на Рамуша Харадиная. У меня нет больших ожиданий», – сказала Брнабич журналистам, передает «Политнавигатор» со ссылкой на сербское издание Politika.

По словам сербского премьера, на севере Косово после введения пошлин выросла цена на продукты, появился дефицит некоторых товаров. «Я понимаю, что это популизм, который принес Харадинаю большую популярность в краткосрочной перспективе, но они тем самым ведут себя к самоизоляции. Я не рада этому, потому что это наносит ущерб всему региону», – сказала Брнабич.

На саммите она также провела закрытые переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Содержание встречи для прессы не разглашалось, но Меркель отметила экономические успехи Сербии. «Регион Западных Балкан хорошо развивается с точки зрения экономического роста. Я не хочу никого упоминать по отдельности, но в Сербии было достигнуто очень позитивное развитие», – заявила Меркель в своем выступлении на пленарном заседании.

Познань, служба информации РИА «Новый День»

Познань. Другие новости 05.07.19

«Здесь трехразовое питание, врачи»: Босния приютит семьи исламских террористов. / В нецензурных выражениях: в Сербии разгорелся политический скандал. / Согласован план сдачи Косова: лидер сербской оппозиции оказался в статусе VIP-гостя в американском посольстве. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»