Президент Сербии назвал «самое дорогое слово» для граждан своей страны

Решение косовской проблемы затягивается в результате политического давления, которое оказывается на Белград. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. Он подчеркнул, что «Косово – самое дорогое сербское слово».

По словам главы государства, соглашение с албанцами могло бы иметь большое значение для граждан Сербии в будущем, однако, по его выражению, «невозможно заключить договор с тем, кто требует от нас признания в существующих границах». «Я всегда говорил, что этот вопрос должны решать между собой сербы и албанцы, и если бы нас оставили в покое, мы бы, возможно, уже договорились», – сказал Вучич в интервью сербской государственной телерадиокомпании РТС, которое цитирует «Балканист.ру».

Президент Сербии при этом подчеркнул, что «Косово и Метохия – это важная для Сербии территория, а главная ее часть – та, где живут сербы». «Мы должны думать о них и бороться за их существование», – заявил он.

«Косово – самое дорогое сербское слово. Это место, за которое сербы отдали бы жизнь, однако тех, кто остался бы там жить, почти нет. Это свидетельствует о наших парадоксах и абсурдности ситуации», – отметил также Вучич. По его оценке, ситуация в Косово и Метохии сейчас намного тяжелее, чем 10 или 20 лет назад, и неизмеримо хуже, чем 30 или 60 лет назад.

Президент Сербии заверил, что он не станет воспринимать как личное поражение, если ему не удастся заключить договор с албанцами в период своего президентского срока.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 08.07.19

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