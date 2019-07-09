«В пролете»: «власти» Косова не смогли пробиться в Европейскую налоговую организацию

Сербская налоговая служба успешно отстояла свою позицию о «налоговой службе» самопровозглашенной республики Косово – косоварское ведомство не смогло стать членом Европейской организации налоговых администраций (IOTA), передает «Балканист.ру».

«Это отличная новость для страны. Мы смогли ещё и таким образом доказать нелегитимность «государственных органов» самопровозглашенной республики Косово. Мы доказали, что нельзя ничего добиться силой и без договора с официальными властями в Белграде», – прокомментировал министр финансов Сербии Синиша Мали.

Он подчеркнул, что, согласно Уставу Европейской организации налоговых администраций, её членами могут стать только признанные ООН государства.

Мали напомнил, что политика Сербии направлена на поиск долгосрочного и компромиссного решения косовского вопроса, которое требует уважения международных норм и права.

Заседание генеральной ассамблеи IOTA прошло в начале июля, где вопрос членства стран-кандидатов решался путем тайного голосования. Налоговая служба Сербии состоит в этой международной организации с 2002 года и активно участвует в её работе. IOTA помогает и поддерживает страны-участницы в развитии и совершенствовании их налоговых систем.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 09.07.19

Время перемен: президент Сербии заявил о скором уходе с поста лидера правящей партии. / Президент Сербии назвал «самое дорогое слово» для граждан своей страны. / «Неприемлемо»: американский посол «напал» на сербских журналистов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»