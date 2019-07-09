Одного из лидеров сербской оппозиции заподозрили в коррупции

Один из лидеров сербской оппозиции Драган Джилас и сотрудники его компании Direct Media могли быть в сговоре с частью бывшего руководства телерадиокомпании РТС. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович в интервью телеканалу «Пинк». По его словам, прокуратура и полиция сейчас проверяют эту информацию.

Есть предположения, что в период с 2009 по 2018 год подозреваемые участвовали в коррупционной схеме по незаконной продаже эфирного времени, передает «Балканист.ру»

«Существует небезосновательное подозрение, что Драган Джилас и сотрудники, занимающие высокие должности в его компании, вместе с частью тогдашнего руководства РТС замешаны в коррупционном процессе, связанном с покупкой и продажей секунд различных телевизионных шоу на условиях, которые не были предусмотрены законом», – сообщил глава МВД Сербии.

Согласно версии полиции, компания Direct Media, вопреки официальным «ценникам» РТС, получала определенное количество секунд бесплатно. Предполагается, что на продаже рекламного времени во ходе трансляций футбольной Лиги чемпионов, матчей Лиги Европы, популярных телешоу и сериалов они получили имущественную выгоду в размере 650 млн сербских динаров (более чем полмиллиона евро). Кроме того, эта компания могла получить от сотрудников РТС право выбирать наиболее привлекательный период времени для рекламы.

Лиц, занимающих высокие должности в компании Джиласа Direct Media, и тех, кто тогда работал в отделе маркетинга РТС, подозревают в коррупции и злоупотреблении служебным положением, поскольку их совместные действия нанесли огромный ущерб государственной телерадиокомпании, а также косвенно задели интересы граждан Сербии – налогоплательщиков.

«Мы подождем, пока это расследование закончится, и если подозрения окажутся верными, это будет крупное коррупционное дело, которое покажет, как крадут деньги граждан Сербии», – сказал министр внутренних дел Сербии.

По словам Небойши Стефановича, Джилас признает, что его финансовое состояние составляет 25 млн евро. «Я не знаю, как он объяснит нам, каким образом он получил 25 миллионов евро, наличие которых он лично признает. Мы не можем знать, есть ли у него какое-либо ещё скрытое имущество и деньги, которые оформлены не на его имя», – сказал министр внутренних дел, и добавил, что «эти люди управляли Сербией, и в то время ненормально увеличивали доходы своих фирм».

Стефанович также уточнил, что через счета фирм, владельцем которых был Драган Джилас, прошли 18 млрд сербских динаров, и задался вопросом, как граждане смогут доверять тому, кто на пресс-конференциях сейчас критикует реалити-шоу, а ранее сам был совладельцем фирмы, которая внедрила этот формат на сербское телевидение.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 09.07.19

«В пролете»: «власти» Косова не смогли пробиться в Европейскую налоговую организацию. / Время перемен: президент Сербии заявил о скором уходе с поста лидера правящей партии. / Президент Сербии назвал «самое дорогое слово» для граждан своей страны. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»