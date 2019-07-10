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Среда, 10 июля 2019, 12:54 мск

Новости Балканы

Приштина запретила въезд в Косово даже сербским врачам

Фото: royal-flags.co.uk

Приштинские власти не пустили в Косовскую Митровицу министра обороны Сербии Александра Вулина и делегацию военных врачей, которые планировали посетить клинический центр .Об этом сообщила пресс-служба сербского оборонного ведомства.

Цель поездки была исключительно гуманитарной: врачи сербской военно-медицинской Академии уже шесть лет сотрудничают с клиническим центром в Косовской Митровице, где лечатся и сербы, и албанцы. В этот раз медики планировали обсудить развитие сотрудничества и варианты оказания помощи.

Ранее сообщалось, что косовские власти запретили въезд в Косово и Метохию всем сербским чиновникам. Однако два дня спустя «премьер-министр» самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай уверял премьер-министра Сербии Ану Брнабич, что это ложная информация, и никто не создает препятствий представителям сербских властей, желающих посетить Косово.

«Ещё одно доказательство вранья Рамуша Харадиная», – заявили в кабинете министров Сербии. Приштина снова нарушила Брюссельское соглашение, считают в сербском минобороны.

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