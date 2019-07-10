В защиту «идиотов и глупцов»: президент Сербии обрушился с жесткой критикой на лидеров оппозиции

Президент Сербии Александр Вучич за время своей политической карьеры никогда не видел такого сильного презрения к своей стране и ее жителям, какое демонстрирует сейчас сербская оппозиционная квазиэлита. «Их кампания по унижению всех, кто думает иначе, чем они, мнящие себя элитой, перешла границы всякой политической вежливости и элементарной порядочности», – пишет Вучич в своей статье «Элита и плебс» в газете «Политика», которую цитирует портал «Балканист.ру».

Сербский лидер обратил внимание, что оппозиционные «сливки общества» прибегают к фашистскому методу – делить народ на «превосходных», к которым они себя относят, и «низших» – тех, кто ни в коем случае не может победить. «Эти второсортные (а именно такими их видит квазиэлита), – иронически замечает Вучич, – становятся «всё глупее, отвратительнее и беднее», в отличие от превосходящих их «умных провидцев с вовремя исправленными брекетами белоснежными зубами». При этом, как отмечает Вучич, «эта элита понятия не имеет, кто такой Бисмарк, и не знает разницы между Павлом и Слободаном Йовановичами». «Но это неважно. Себе они нравятся», – подчеркнул президент Сербии.

«И кого, в конце концов, волнуют миллионы евро, которые украли эти «сливки общества»? Кого волнуют тысячи фабрик, которые они уничтожили? Хотя в этом есть немного логики: на фабриках место только глупым, а они здесь, чтобы отмывать деньги и жульничать с секундами эфирного времени», – констатировал Вучич.

Президент Сербии также отметил, что принял на себя большую часть ударов со стороны оппозиции, потому что уверен в том, что «простой и порядочный народ сможет победить тех, кто хочет управлять их жизнью только потому, что считает себя лучше». «Спросите себя, кто эти гиганты мысли – Трифунович, Обрадович, Джилас и примкнувший к ним Еремич, – уверяющие, что обладают величайшими знаниями, кристальной честностью и божественной моралью?» – задается вопросом Вучич и добавляет, что всех «инакомыслящих» оппозиционеры призывают «сжигать на костре».

При этом, чем они сами «неграмотнее и необразованнее, тем они агрессивнее», – комментирует действия оппозиции лидер Сербии. – Особенно «восхитительно» они проявляют себя, когда носятся со своими степенями и дипломами, потому что никого из них не волнуют знания. Диплом – эта формальность – для них имеет первостепенное значение, а народ вообще не имеет права на его получение».

По мнению Вучича, мерилом интеллекта для его оппонентов становится политическая позиция. «Оппозиционная элита называет глупцами тех, кто видит подъем экономики страны, которая раньше находилась в упадке, – пишет президент Сербии в статье. – Глупые и неграмотные для них и те, кто с нетерпением ждет автострады в Македонию, Болгарию или Чачак. Те, кто за новые рабочие места, фабрики и инвестиции, за более высокие зарплаты и пенсии. А тот, хочет разрубить косовский узел – и вовсе предатель и необразованное ничтожество».

«Тот, кто за рост и прогресс этой страны, за полную государственную казну, меньший государственный долг, новый инвестиционный цикл, для них абсолютный неграмотный, необразованный идиот. И это – их единственное оправдание за все политические неудачи, за проигранные выборы и за то, что Сербия их просто не хочет видеть. А если не хочет, значит, это страна виновата, а не они», – констатировал Вучич.

Комментируя риторику оппозиции – делить людей «на первосортных и остальных» – сербский лидер проводит параллель между с приемами фашистов во время Второй мировой войны. «Их метод политической борьбы подразумевает отмену демократических институтов, прежде всего, выборов, потому что на выборах глупый, неграмотный народ голосует против них», – подчеркнул АУчич.

По его мнению, из-за того, что люди отказались голосовать на выборах «за свою гибель» – за тех, кто уничтожил 600 000 рабочих мест, позакрывал фабрики, разграбил всё, что можно было разграбить, – псевдополитическая элита, которая тогда привела страну к банкротству, теперь хочет наказать народ.

«Что дальше? Запретить голосовать таким людям? Запретить им иметь детей, потому что они «низшие»? Открыть лагеря для тех, кто посмел не так голосовать? Дать власть, просто потому что речь идет «о высшей расе, об элите», которая будет определять, кто и что должен делать, и отбирать деньги у «низших», чтобы вернуть себе убытки, которые они несут последние семь лет?» – пишет Вучич, утверждая, что олигарх Драган Джилас и вся оппозиционная «квазиэлита», лишившиеся кормушки и возможности контролировать СМИ, сейчас рвутся к власти, чтобы вернуть себе упущенные деньги.

«Вот почему большинство, которое против них, оказалось объявлено идиотами в этой кампании. Кампании, в которой Сербию оскорбляют, унижают, а ее граждан называют отбросами», – делает вывод сербский лидер и добавляет, что этот прием стал единственным политическим методом этой «квазиэлиты».

«Поэтому когда я снова скажу, что презираю их, будет ясно, почему я это делаю. Потому что они презирают Сербию. Я готов защищать каждого человека в этой стране от унижений и называния вторым сортом. У каждого есть право выбирать самостоятельно», – подчеркнул Вучич и подчеркнул, что все граждане Сербии умеют делать выбор. «И они продемонстрируют это умение на следующих выборах», – заключил сербский лидер.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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