Приштина не имеет права устраивать судебный процесс против сербского генерала Небойши Павковича, уже приговоренного Гаагским трибуналом и отбывающего 22-летний срок заключения. «Ни один приговоренный трибуналом в Гааге и уже отбывающий срок наказания, не может быть осуждён за те же самые преступления никаким другим национальным судом», – заявил международный трибунал, отвечая на запрос сербской газеты «Вечерние новости».

Таким образом, было официально подтверждено, что заявление из Приштины о намерении ещё раз судить бывшего коменданта Третьей армии Вооруженных сил Югославии, ни что иное, как очередной фарс представителей самопровозглашенной республики Косово.

«В соответствии с пунктом 7 Устава Механизма ни один человек не может быть осуждён национальным судом за преступления, за которые его уже осудил Международный трибунал по бывшей Югославии», – сообщили «Вечерним Новостям» из Гааги.

Генерала Павковича, который отбывает наказание в Финляндии, неделю назад пытались посетить прокурор и судья самопровозглашенной республики Косово, чтобы сообщить ему о готовящемся обвинении, но генерал их не принял, сообщив, что он гражданин Сербии «и с вами мне не о чем разговаривать».

Приштина несколько раз порывалась начать судебные процессы против сербских генералов, которые в 1999 году защищали страну в Косово и Метохии, обвиняя их в военных преступлениях. Адвокаты и специалисты по юридическим вопросам в ответ заявляли, что новые судебные процессы неправомерны и не имеют ничего общего с международным правом и судебной практикой.

Генерал Павкович предстал перед Международным трибуналом в 2005 году. До вынесения приговора девять лет он просидел в тюрьме Схевенингена. В ближайшее время у бывшего военачальника появится возможность просить о досрочном освобождении, так как он отбыл две трети срока. Решение об этом будет принимать Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов.

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