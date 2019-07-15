В противостояние Белграда и Приштины может вмешаться Париж

Белград рассчитывает, что президент Франции Эммануэль Макрон, который сегодня с официальным визитом прибывает в Сербию, «положит конец играм Приштины с таможенными пошлинами на сербские товары». Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

«Меня никто не убедит в том, что Западная Европа, где Франция является одной из лидеров, и США, которым Приштина безмерно обязана поддержкой в провозглашении независимости, не могут уже восемь месяцев заставить Рамуша Харадиная отменить позорное административное решение, из-за которого тормозится важнейший вопрос на Балканах», – заявил Дачич в интервью в интервью сербскому изданию «Блиц», которое цитирует «Балканист.ру».

Министр напомнил, что Сербия все ещё не получила ответ на вопрос, в чем причины подобной «немощи» западных сил. «Поэтому я надеюсь, что президент Макрон прекратит эту игру и заверит нас в том, что этот мучительный и позорный эпизод скоро закончится», – подчеркнул Дачич.

По его словам, приезд президента Франции – один из важнейших для Сербии визитов иностранных государственных деятелей в этом десятилетии. «Мы придаем ему огромное значение, потому что на многое рассчитываем», – пояснил министр иностранных дел Сербии.

Дачич ожидает, что Франция не будет требовать от Сербии признать независимость самопровозглашенной республики Косово. «Франция весьма серьёзно рассматривает отношения с Сербией, и подобное давление на нас не вписывается в её политику, так как наша позиция по вопросу Косово и Метохии ясная и жёсткая. Если они действительно воспринимают нас в качестве партнёров, как говорят, то не станут принуждать делать что-то, чего мы не желаем и не можем», – пояснил он.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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