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Понедельник, 15 июля 2019, 13:57 мск

Новости Балканы

Канал Euronews начнет вещание на сербском языке

Фото: Etleboro.оrg

В Сербии отроется представительство телеканала Euronews – контракт был подписан на прошлой неделе, пишет сербское издание «Блиц».

Ссылаясь на источник из дипломатических кругов, издание отмечает, что переговоры о начале вещания в Сербии на сербском языке продолжались почти год, однако только три человека знали детали, чтобы ничто не «просочилось».

Эту информацию сегодня подтвердила пресс-секретарь президента Сербии Александра Вучича Сюзана Васильевич в интервью телеканалу «Прва». Детали этого соглашения будут сообщены завтра, сказала она и добавила, что генеральный директор телеканала Майк Питерс будет в составе делегации французского президента.

Кроме того, по словам Василевич, будет открыто 100 рабочих мест, и речь идет об улучшении стандартов журналистики.

Белград, Катарина Лане

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© 2019, РИА «Новый День»

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