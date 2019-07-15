Канал Euronews начнет вещание на сербском языке

В Сербии отроется представительство телеканала Euronews – контракт был подписан на прошлой неделе, пишет сербское издание «Блиц».

Ссылаясь на источник из дипломатических кругов, издание отмечает, что переговоры о начале вещания в Сербии на сербском языке продолжались почти год, однако только три человека знали детали, чтобы ничто не «просочилось».

Эту информацию сегодня подтвердила пресс-секретарь президента Сербии Александра Вучича Сюзана Васильевич в интервью телеканалу «Прва». Детали этого соглашения будут сообщены завтра, сказала она и добавила, что генеральный директор телеканала Майк Питерс будет в составе делегации французского президента.

Кроме того, по словам Василевич, будет открыто 100 рабочих мест, и речь идет об улучшении стандартов журналистики.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 15.07.19

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