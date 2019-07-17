«Это подготовка к войне»: Приштина заявила о необходимости вооружаться

Руководство самопровозглашенной республики Косово заявило о намерении усилить вооружение своих военизированных формирований. Как заявил косовский «премьер» Рамуш Харадинай, к этому якобы подталкивают последние действия Белграда, которые он охарактеризовал как «подготовку к войне».

«Сербия покупает оружие у России, заключает договор с Францией о системе ПВО, при этом они нам заявляют о том, что не заключат договора о взаимном признании в существующих границах. Что нам остается делать? Коммуникации части международного сообщества с Белградом ставят Косово перед необходимостью вооружаться», – заявил Харадинай, слова которого цитирует портал «Балканист.ру», ссылаясь на приштинские СМИ.

По словам косовского «премьера», Приштина «не требует от диалога с Белградом ничего, кроме взаимного признания». «Мы независимое государство и не требуем ничего, кроме взаимного признания. Если к этому не готовы, разве это не является сигналом, что и нам надо покупать оружие?» – сказал Харадиной.

Примечательно, что накануне косовский «премьер» дал однозначно понять, что Приштина не пойдет на компромисс в решении территориальной проблемы и не отменит стопроцентные пошлины на ввоз сербских товаров, даже несмотря на требования Берлина и Парижа, так как это его «козырь в диалоге с Белградом».

«Они хотят нас дисциплинировать, чтобы мы пошли на компромисс и, в конце концов, на договор с Сербией. Дело тут не просто в пошлинах. Этот вопрос определяет, являемся мы государством или нет», – заявил Харадинай, добавив, что после отмены налога Приштине «будет тяжелее договариваться на равных».

Стоит отметить, что ранее, в конце 2018 года, вопреки резолюции Совбеза ООН, Приштина начала формировать собственную армию. Соответствующий «закон» был утвержден косовским «парламентом». МИД РФ тогда выступил с осуждением этого решения, назвав его провокационным.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 16.07.19

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