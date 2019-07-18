Политический кризис в Косове: албанские власти края не могут договориться между собой

В самопровозглашенной республике Косово разгорается внутриполитический кризис. Как заявил косовский «премьер-министр» Рамуш Харадинай, отсутствие единства среди политических лидеров в Приштине делает Сербию сильнее и смелее, а Косово – слабее.

Комментируя вчерашнее заявление «председателя парламента республики» Кадри Весели, который выступил за приостановку действия стопроцентных пошлин на товары из центральной Сербии, Харадинай подчеркнул, что он не откажется от своего решения, передает Балканист.ру. По его мнению, пошлины нужно оставить в силе, так как в ином случае «рынок республики Косово будет приносить прибыль государству, отрицающему ее существование».

«Я думаю, что подход Кадри Весели, Хашима Тачи и остальных, кто против этой меры, ошибочен. Они ослабили Косово и привели нас в ситуацию, когда Сербия сегодня шантажирует нас, чтобы вернуться к диалогу», – цитирует Харадиная приштинское издание «Коха».

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 17.07.19

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