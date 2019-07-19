Это террористическое государство: министр обороны Сербии обрушился с критикой на власти Косова

Министр обороны Сербии Александр Вулин выступил с жесткой критикой в адрес Хорватии и самопровозглашенной республики Косово. Политику Загреба он назвал «неонацистской», а Косово сравнил с запрещенным в РФ террористическим «Исламским государством».

«Исламское государство» (запрещенное в РФ) – это нечто очень похожее на Приштину», – сказал Вулин в интервью государственной теле-радиокомпании РТС.

Комментируя достигнутые в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона договорённости Белграда и Парижа о поставках нового оружия, Вулин подчеркнул, что «когда такая сильная страна, как Франция, продаёт вам самое современное оружие, это значит, что она вам доверяет». При этом глава минобороны Сербии заявил, что такое оружие никогда не купить Приштине, поскольку самопровозглашенную республику можно сравнить с террористическим государством.

Кроме того, Вулин жестко высказался по поводу заявления президента Хорватии Колинды Грабар Китарович, которая возражает против решения Конституционного суда о возвращении кирилличного письма в Вуковар – город на востоке Хорватии, где сербы живут как национальное меньшинство и имеют право на государственный статус сербской кириллицы, наравне с хорватским языком.

«Я буду счастлив, когда прекратится эта неонацистская политика. Кто хочет запретить кириллицу, тот хочет дискримировать сербов. Надеюсь, что Европа прореагирует и назовёт это позором», – заявил Вулин.

Белград, Катарина Лане

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