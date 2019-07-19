«Премьер-министр» Косова предстанет перед гаагским трибуналом

«Премьер-министр» самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай в экстренном порядке подал в отставку. Причиной для этого стал гаагский трибунал, в котором Харадинай должен предстать в качестве подозреваемого в военных преступлениях, передает «Балканист.ру» со ссылкой на приштинское информационное агентство Koha.

О своей отставке Харадинай сообщил в конце заседания «правительства» Косово. По его словам, он написал безотзывное заявление об отставке, где в качестве причины указал, что получил приглашение выступить перед специальным судом в Гааге в качестве подозреваемого в военных преступлениях.

При этом Харадинай отметил, что и после его ухода «правительство» будет продолжать функционировать без вакуума», а стопроцентные пошлины, введенные его «кабинетом» на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, отменены не будут.

Специальный суд был сформирован для расследования преступлений в отношении сербов, албанцев и представителей других национальностей во время военных конфликтов на Балканах, совершенных членами так называемой Армии освобождения Косово, в которой состоял также Харадинай.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 19.07.19

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