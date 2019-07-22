Повестки в Гаагу: на очереди – «президент» и «спикер парламента» Косово

Председатель комитета по делам Косово и Метохии парламента Сербии Милован Дрецун назвал отставку «премьера» самопровозглашенной республики Косово хорошей новостью и заявил, что вслед за Рамушем Харадинаем повестки из Специального суда в Гааге должны получить «президент» Хашим Тачи, «спикер парламента» Кадри Весели, а также другие полевые командиры Армии освобождения Косова (АОК).

«Это, безусловно, положительная новость, которая проложит путь для окончательного установления справедливости в отношении сербских жертв и наказания ответственных за преступления. Я думаю, это шаг к очищению политической сцены Косово от албанских экстремистов. Мы ожидаем, что такие же приглашения получат и Тачи, и Весели, и другие главные террористы Армии Освобождения Косово», – заявил Дрецун информагентству «Танюг».

Дрецун также уточнил, что является председателем рабочей группы по сбору доказательств преступлений 1998-1999 годов над представителями сербского народа и других национальных меньшинств, проживающих в то время на территории Косово и Метохии. В ходе работы было установлено, что братья Даут и Рамуш Харадинай являются подозреваемыми в самых тяжелых преступлениях Армии Освобождения Косово в районе Дукаджина, где зафиксировано наибольшее количество убийств, изнасилований и пыток.

«Мы собрали более 2100 документов доказывающих, что там было 23 незаконных задержания, после которых люди были подвергнуты пыткам, а затем убиты. Мы также нашли документацию из штаба командования операциями, рукописный список, а также доклад, в котором говорится об убийстве гражданских лиц и сотрудников полиции МВД Сербии. Всего в районе Дукаджина рабочей группой обнаружено 980 эпизодов совершения преступлений», – сказал Дрецун.

После заявления «президента» Косово Хашима Тачи о том, что он узнал об отставке Харадиная из средств массовой информации, аналогичным образом высказался и «спикер парламента» Кадри Весели, но это лишь «для прикрытия» – считает бывший председатель координационного центра по Косово и Метохии Небойша Чович. По его оценке, Весели является одним из ключевых политиков, который будет постепенно отправлять в Гаагу бывших командиров Армии Освобождения Косово.

«Весели в ящиках своих шкафов имеет документацию о всех преступлениях и преступной деятельности братьев Харадинай, Тачи и других бывших командиров Армии Освобождения Косово. Я думаю, Весели заключил сделку с международными силами и играет роль свидетеля под защитой, который им нужен для дисциплинирования бывших членов Армии Освобождения Косово», – считает Чович.

Он также выразил уверенность, что через год-два произойдет полное изменение политической структуры в Косово и Метохии, и албанские террористы, назначенные чиновниками в «правительство» края, будут отодвинуты от власти.

«Появятся новые люди из интеллектуальных кругов Косово и Метохии… таким образом будет создана атмосфера необходимая для переговоров с Белградом», – заключил Чович.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 19.07.19

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