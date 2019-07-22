Косовский «экс-премьер» в Гааге: «политический трюк» или новый план Вашингтона

Отставка «премьера» самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная может обеспечить первый шаг к снятию блокады в диалоге Белграда и Приштины о нормализации отношений. Именно Харадинай наотрез отказался приостановить действие стопроцентных пошлин в отношении Сербии.

Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные анонимные источники в западных дипломатических кругах на Балканах, именно Харадиная воспринимают как главного блокиратора переговоров, и его отказ хотя бы приостановить действие пошлин служил Белграду оправданием для саботирования переговоров с албанцами. «В этой ситуации расследование Специального суда в отношении косовского премьера вполне могло быть ускорено», – полагает собеседник газеты.

Такой же позиции придерживается и белградское издание Blic, которое со ссылкой на дипломатический источник в Приштине пишет, что после отставки косовского «премьера» «переговоры Белграда и Приштины будут, без сомнения, разблокированы, а новая встреча сторон должна состояться в сентябре».

Глава белградского Центра внешней политики Драган Джуканович считает, что вызов на допрос Харадиная именно сейчас неслучаен. «Слишком долго США уговаривали косовского «премьера» приостановить действие жестких пошлин, – отметил он. – Нынешнее развитие событий означает, что американцы решили разблокировать процесс переговоров между Белградом и Приштиной о нормализации».

При этом еще за два дня до своего заявления Харадинай даже не предполагал, что ему придется подать в отставку, отметил один из ведущих американских экспертов по Балканам из Университета Джонса Хопкинса Даниэль Сервер, который встречался с с косовским «премьером» в минувшую среду.

Правда, есть и другая версия событий. Президент Сербии Александр Вучич уже заявил, что «отставка Харадиная – политический трюк с целью повысить его популярность». Вучич полагает, что косовского «премьера» могут отпустить через 48 часов и «он вернется как герой албанцев, его популярность вырастет, а у остальных упадет». Харадинай уже оказывался в такой ситуации: в 2005 году он подал в отставку с поста премьера и добровольно сдался в руки гаагского Международного трибунала по бывшей Югославии. В тот раз его обвиняли в руководстве операциями по насильственному выселению сербов и цыган в 1998 году. Кроме того, обвинение полагало, что он руководил расправами над цыганами и этиническими албанцами, заподозренными в сотрудничестве с сербами. Всего Харадинаю инкриминировали организацию 200 убийств, личное участие в 60 из них и ряде похищений.

В апреле 2008 года трибунал оправдал Харадиная, и он вернулся на родину героем, укрепив свои политические позиции. Между тем, как отмечало агентство «Регнум», 9 из 10 свидетелей обвинения до заседания были убиты, а последний после ранения отказался от своих слов. В частности, Куйтин Бериш сбит джипом в Черногории, Илир Сельмай – зарезан в драке, Беким Мустафа и Ауни Элезай – расстреляны, экс-полицейские Сабахета Тава и Исук Хакляй убиты и сожжены в автомобиле, Рамир Муричи был ранен и отказался говорить.

Теперь, после отставки премьера, Косово предстоят досрочные выборы, причем за них выступают не только ведущие партии оппозиции – «Демократический союз Косово» и «Самоопределение», но и «Альянс за будущее Косово» самого Харадиная.

Как сообщал «Новый День», Харадинай в экстренном порядке подал в отставку в пятницу вечером – после того, как получил вызов на допрос в гаагский трибунал. Он объяснил, что должен сохранить честь государства, поэтому «на допрос поедет не глава правительства, а частное лицо».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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