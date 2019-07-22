Нового посла России в Сербии встретили как президента

Сегодня президент Сербии Александр Вучич принял верительные грамоты из рук нового посла России в Сербии Александра Боцана-Харченко. Российский дипломат был удостоен высоких почестей: прием прошел в палате «Сербия», перед которой вдоль красной ковровой дорожки была торжественно выстроена Гвардия Вооруженных Сил Сербии.

Боцан-Харченко обратился к президенту Вучичу на сербском языке и сообщил, что для него честь вручить верительные грамоты и он бы желал и впредь работать над дальнейшим развитием сотрудничества России и Сербии, которое сейчас находится на исключительно высоком уровне.

Сербский лидер со своей стороны заявил, что, помимо Сербии, в мире существует не много стран, которые ведут независимую внешнюю политику, включающую добрые отношения с Россией. Он подчеркнул, что Сербия гордится близкими отношениями с Москвой, и выразил надежду, что экономические отношения между Сербией и Россией будут развиваться и далее.

Президент Сербии также отметил, что назначение президентом РФ Владимиром Путиным в Сербию именно Александра Боцана-Харченко, это большая честь. «Это свидетельствует о значении, которое Путин придаёт нашей стране, нашей дружбе и желанию и дальше развивать наши связи. У нас были хорошие отношения с предыдущим послом и ещё крепче мы будем беречь отношения с Вами и Российской Федерацией», – сказал Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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