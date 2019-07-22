День «независимости» Косова: кому сказать «спасибо»

Сегодняшний день, 22 июля, навсегда останется в памяти сербского народа как «день, когда режим (бывшего министра иностранных дел Сербии) Вука Еремича, (экс-мэра Белграда) Драгана Джиласа и (бывшего президента) Бориса Тадича оказал полную поддержку сепаратизму и разрушению территориальной целостности нашей страны». Об этом говорится в заявлении партии «Сербский список», представляющей интересы сербского населения в Косово и Метохии, передает «Балканист.ру».

В 2008 году, когда Международный суд Организации объединенных наций (ООН) принял запрос Сербии о рассмотрении ее мнения о признании независимости Косово, у государства появилась возможность доказать нелегитимность отделения края. Но тогда руководство страны во главе с Борисом Тадичем и Вуком Еремичем, вместо того чтобы спросить, соответствует ли сецессия (отделение части территории государства) международному праву, юристы Еремича дали формулировку «соответствует ли международному праву акт о независимости». В итоге 22 июля 2010 года Международный суд ООН, ответив на запрос из Белграда, принял решение не в пользу Сербии.

Напомним, что Вук Еремич с 2007 по 2012 год занимал пост министра иностранных дел в правительстве Сербии, а в 2012-2013 годах был председателем Генеральной Ассамблеи ООН.

Стоит отметить, что «премьер-министр Косово в отставке» Рамуш Харадинай перед отъездом в Гаагский суд, куда его вызывают в качестве подозреваемого в совершении военных преступлений, назвал 22 июля «одной из важнейших дат для государственности самопровозглашенной республики», когда в 2010 году Международный суд ООН постановил, что «Декларация независимости Косово» от 17 февраля 2008 не противоречит международному праву.

На своей странице в «Фейсбуке» Харадинай назвал неслучайным совпадение, что девять лет назад он был вызван в Гаагу на свой второй судебный процесс, где был оправдан, а сегодня в этот «самый важный день» он снова едет в Гаагу предстать перед судом по военным преступлениям в третий раз.

Приштина – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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