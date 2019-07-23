НАТО собирается избавить Сербию от русского влияния

Бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес обвинил Сербскую Православную церковь и ее предстоятеля – патриарха Иринея в распространении российского влияния. В интервью «Голосу Америки» экс-военачальник заявил, что «Сербии необходима помощь НАТО, чтобы противодействовать церковному влиянию, связанному с Россией».

Вместе с тем генерал Ходжес высказался и о решении косовского вопроса. Он настаивает на том, что Запад должен «помочь» Балканам. «Сербии и странам региона необходимо протянуть руку помощи, защитить их от давления России. В решении косовской проблемы необходимо противодействовать влиянию Сербской Православной Церкви, которая абсолютно полностью связана с Россией», – заявил он.

Комментируя это заявление, военный аналитик Любан Каран отметил, что ничуть не удивлён такому высказыванию американского генерала. «Всем в мире известно, кто использует санкции, пошлины и угрозы против инакомыслящих в качестве оружия, поэтому подобным интервью нечего удивляться», – сказал он.

Сербский аналитик Желько Иняч, который специализируется на вопросах веры и церкви, обратил внимание, что история не знает подобных примеров, когда генерал НАТО угрожает церкви. «Русское влияние на Сербскую Православную церковь практически не существует. Есть добрые формальные отношения с русской церковью, такие, как с греческой или сирийской, или с любой другой православной церковью в мире, но не более того», отметил эксперт.

По его оценке, заявление американского военного вызвано иррациональным страхом перед Россией. «Это иррациональный страх перед влиянием России на сербов и серьёзная геополитическая промашка Запада, которая привела к уничтожению Югославии. По тому же самому принципу и в силу тех же причин они хотят разбить и разделить Сербскую Православную Церковь. Чтобы свести на нет несуществующее русское влияние, они затеяли историю с черногорской автокефалией и отнимают земли у Сербской Православной Церкви», – подчеркнул Иняч.

Председатель Сербского внешнеполитического круга Милисав Пайич считает, что таким заявлением Вашингтон шлёт ясное сообщение Сербии. «Интервью генерала Ходжеса – это ещё одно доказательство примитивного взгляда США и англосаксонских стран на характер и глубину российско-сербских отношений. В них исторические связи наших церквей обладают огромным, но не решающим значением», – пояснил Пайич.

Он считает, что США в Сербской Православной Церкви видят один из главных факторов сербского национального самосознания. «С этой точки зрения нужно обратить внимание на события в Подгорице, связанные с недвижимостью и территориями Сербской Православной Церкви. В этих процессах несомненно есть влияние определённых кругов из Вашингтона и Брюсселя», – подчеркнул эксперт.

Сербский историк Саша Адамович со своей стороны подчеркнул, что «заявление американского генерала вражеское и антисербское». «Если суть политики в том, чтобы различать друзей и врагов, тогда заявление Ходжеса, помимо того, что является антисербским, для нас весьма полезно, так как оно обнажило слабые места наших противников. Защита нашей Церкви и союз с Россией, в том смысле, не только в наших национальных и государственных интересах, но и вопрос нашего выживания», – констатировал Адамович.

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