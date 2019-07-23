Косовские «полицейские» издеваются над сербским населением

В самопровозглашеной республике Косово продолжаются силовые провокации против сербского населения. Приштинские «полицейские» избили и арестовали семидесятилетнего Воислава Тодоровича из Гнилана, а перед этим издевались над его женой. Инцидент произошел на административном пункте перехода границы Кончуль, передает «Балканист.ру» со ссылкой на государственную телерадиокомпанию Сербии РТС.

Как сообщается, семья Тодорович – одна из немногих сербских семей, живущих среди албанцев в самом Гнилане (город расположен на востоке края). Партия «Сербский список», представляющая интересы сербского населения в Косово и Метохии, заявила, что избиение пожилого человека и издевательство над его супругой вызвали волнения среди сербов, и призвала международное сообщество остановить «антисербскую истерию» в регионе.

«Это стало позорной стандартной схемой, по которой правоохранительные органы Косово при аресте сербов применяют к ним и членам их семей пытки, тем самым четко показывая намерение запугать сербов в Косово и Метохии», – говорится в заявлении партии.

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич со своей стороны подчеркнул, что случившееся ЧП – очередной пример шовинизма и постоянного давления на сербов, и является еще одним доказательством, что цель Приштины – этнически чистая территория Косово и Метохии.

«Я решительно осуждаю такое нецивилизованное и дикое поведение и призываю представителей международного сообщества в южной провинции наконец отреагировать и встать на пути у таких проявлений ненависти к представителям сербского населения и арестам исключительно на основе этнической принадлежности», – заявил Джурич.

Приштина, Служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 23.07.19

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