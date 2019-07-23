В Сербии может появиться еще один российский гуманитарный центр

Сербская радикальная партия выступила за расширение гуманитарного сотрудничества Белграда и Москвы. Об этом стало известно сегодня на заседании парламента Сербии, на котором депутаты обсуждают актуальные политические и социальные вопросы.

В частности, лидер Сербской радикальной партии Александр Шешель заявил о необходимости для сотрудников гуманитарного центра в г. Ниш дипломатического статуса, который подразумевает ряд привилегий, одна из которых – освобождение от налогов. «Мы видим, что это превратилось в политический вопрос, требуем от премьер-министра Аны Брнабич объяснить, в чем проблема», – заявил Шешель.

Вместе с тем парламентарий сообщил, что сербские радикалы собрали 30 000 подписей за открытие аналогичного центра в Воеводине – на севере Сербии, однако местные власти до сих пор не удосужились внести это предложение в повестку дня.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 23.07.19

Косовские «полицейские» издеваются над сербским населением. / НАТО собирается избавить Сербию от русского влияния. / День «независимости» Косова: кому сказать «спасибо». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»