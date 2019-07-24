Сербия и Россия готовят «ядерное» соглашение

Москва и Белград активно работают над межгосударственным соглашением о создании Центра ядерных наук, исследований и инноваций в Сербии. Об этом сообщил министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович во время визита в российский Научно-исследовательский институт атомных реакторов в Димитровграде.

«Это будет самый современный ядерный исследовательский центр в этой части Европы. В нем будут проводиться научные исследования в области использования ядерной энергии в мирных целях, прежде всего, в медицине, сельском хозяйстве, промышленности, разработке новых материалов. Мы будем строить его в партнерстве с российской государственной корпорацией Росатом», – сказал Попович, отметив, что Росатом заключает подобное соглашение с другим государством впервые в истории.

Сербский министр выразил надежду, что с созданием центра Сербия станет лидером в области ядерных наук на Балканах. «Сербские физики-ядерщики и учёные были одними из лучших в Европе. Наладив сотрудничество с Росатомом, наша страна, спустя 30 лет, вновь наращивает свои научные возможности в области ядерных технологий. И мы делаем это на основе лучших российских знаний и технологий, которые в будущем будут доступны нам в Сербии», – подчеркнул Попович.

Генеральный директор Научно-исследовательского института атомных реакторов Александр Тузов со своей стороны отметил, что визит сербской делегации – первое за 35 лет посещение института иностранным министром, и это говорит о высоком доверии между двумя государствами.

Тузов представил работу института и подтвердил готовность российской стороны поделиться с Сербией знаниями и сделать доступными технологии, которые Россия разрабатывает в этой области.

НИИИАР – крупнейший в Европе исследовательский комплекс атомной энергетики, в котором разрабатываются инновационные наукоемкие технологии. Разработки института используются в таких отраслях, как медицина, промышленность и сельское хозяйство.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

Москва – Белград. Другие новости 23.07.19

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