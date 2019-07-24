Экс-«премьер» Косова решил молчать о военных преступлениях

Бывший полевой командир Армии Освобождения Косово и «премьер-министр» в отставке Рамуш Харадинай предстал перед Специальным судом в Гааге в качестве подозреваемого в военных преступлениях. Заседание длилось около часа: в его начале Харадинаю были зачитаны права, в том числе и право на молчание, которым он сегодня воспользовался.

Как считает председатель парламентского комитета по вопросам Косово и Метохии Милован Дрецун, на этот раз Харадинай вряд ли избежит наказания. «Он был полевым командиром формирований, которые проводили операции на территории района Дукаджин. Наша рабочая группа насчитала в зоне его ответственности 980 случаев резни, изнасилований, убийств», – сообщил он.

Вместе с тем Дрецун продемонстрировал в эфире сербской государственной телерадиокомпании РТС документы из штаба командования, где приводятся доказательства преступлений, в том числе, и против албанцев. «Это были тридцать албанцев, сотрудников нашей полиции, и они были убиты потому, что их посчитали предателями», – отметил он, добавив, что эти документы переданы гаагскому суду.

Как сообщал «Новый День», Харадинай в конце прошлой недели подал в отставку с поста «премьер-министра» самопровозглашенной республики Косово в связи с вызовом в Специальный суд, который расследует военные преступления Армии Освобождения Косово в 1998-1999 годах. Это третий раз, когда Харадинай предстает перед гаагским трибуналом. Ранее ему дважды вменялось в вину участие в преступлениях против сербов и неалбанского населения.

Гаага, Катарина Лане

Гаага. Другие новости 24.07.19

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