«Не смейте даже мечтать о справедливости»: президент Сербии не верит в наказание экс-«премьера» Косова

Справедливого приговора гаагского специального суда по делу о военных преступлениях бывшего «премьера» самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, состоявшего в рядах Армии Освобождения Косово, ожидать не следует. Такое заявление сделал сегодня президент Сербии Александр Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«Уже он вышел, вот-вот обедать с ними пойдёт, – иронично прокомментировал президент Сербии недолгий часовой допрос Харадиная. – Не смейте даже мечтать о справедливости. Её никогда не было и не будет в будущем. Когда будет эта коктейльная вечеринка, которую в Гааге организуют Харадинай и остальные? Он ещё пожалуется им, как намучился, ведь трудный был перелет из Приштины в Вену и Гаагу».

Сербский лидер обратил внимание, что Харадинай летел на допрос личным бортом «министра иностранных дел» Косово Беджета Пакколи. «Может, там стюардесс не было? Он еще говорил, что долго ждал самолёт, намучился «великий герой»», – предположил Вучич

Вместе с тем президент Сербии призвал граждан к терпению и заявил, что позицию сербов Косово и Метохии можно усилить только инвестициями в разные сферы их жизни. Вучич напомнил, что в последнее время таких вложений становится все больше. «Пусть нервничают те, кто сегодня не согласен ни на модель двух Германий, ни на диалог – ни на что иное, кроме того, чтобы Сербия безоговорочно признала суверенитет самопровозглашенного Косово в тех границах, которые они сами создали», – заявил он.

Вучич подчеркнул, что рад тому обстоятельству, что остается «номером один» в расстрельном списке албанцев. «Я рад, что и далее остаюсь «номером один» в их расстрельном списке. Человеком, против которого каждый день на всевозможных уровнях ведётся агрессивная кампания. Это значит, я работаю на благо своего народа и буду трудиться ещё больше!» – заключил сербский лидер.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 24.07.19

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