Обвиняемый в военных преступлениях экс-«премьер» Косово возвращается на свой пост

Бывший «премьер-министр» самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай, ушедший в отставку после вызова в Специальный суд по военным преступлениям, накануне поздно вечером вернулся из Гааги в Приштину, после чего заявил, что продолжит работать на послу главы «правительства» края.

Харадинай на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что «не допустит вакуума во власти». Комментируя обвинения в военных преступлениях, он отметил, «его невиновность не может быть поставлена под сомнение, и никому не удастся поколебать право Косово на суверенитет».

«Границы Косово не должны никого касаться. В Косово не может появиться «Республика Додика» (*подразумевается Республика Сербская на территории Боснии и Герцеговины). Торговаться за признание мы не будем и пошлины на сербские товары не отменим. Диалог без каких-либо условий, немедленно», – заявил Харадинай.

Также бывший «премьер-министр» добавил, что до него «дошли слухи» о том, что исполнение обязанностей главы правительства после отставки неконституционно. «Как власть, которая уходит в отставку, как глава правительства, заявивший о своем решении уйти в отставку, я буду выполнять свои обязанности, потому что не могу осмелиться оставить вакуум и допустить, чтобы республика Косово испытала последствия вакуума у власти. Уважая мнение тех партий, которые думают иначе, я призываю их обратиться в Конституционный суд. Каким бы ни было решение Конституционного суда, я буду его уважать», – подчеркнул Харадинай.

В его кабинете сегодня в 14 часов запланирована регулярная сессия косовского правительства, – передает сербская государственная теле-радиокомпания РТС.

Как сообщал «Новый День», Харадинай был полевым командиром подразделения Армии освобождения Косово, которое проводили операции на территории района Дукаджин. «Наша рабочая группа насчитала в зоне его ответственности 980 случаев резни, изнасилований, убийств», – сообщал председатель парламентского комитета по вопросам Косово и Метохии Милован Дрецун. Тогда же он продемонстрировал в эфире сербской государственной телерадиокомпании РТС документы из штаба командования, где приводятся доказательства преступлений, в том числе, и против албанцев. «Это были тридцать албанцев, сотрудников нашей полиции, и они были убиты потому, что их посчитали предателями», – отметил он, добавив, что эти документы переданы гаагскому суду. Это был третий раз, когда Харадинай предстал перед гаагским трибуналом. Ранее ему дважды вменялось в вину участие в преступлениях против сербов и неалбанского населения.

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