«Они угрожали смертью моему сыну, а дочери – изнасилованием»: дети президента Сербии оказались в опасности

В адрес детей президента Сербии Александра Вучича поступают угрозы. Об этом сообщил сам глава государства в в интервью сербскому телеканалу «Прва». «Они угрожали смертью моему сыну Данилу, а дочери – изнасилованием» – цитирует Вучича «Балканист.ру».

Сербский лидер полагает, что за угрозами ему и его детям в твиттере кроются остракизм и «политическая ненависть к тому, что Сербия процветает». «Я видел комментарии, в которых говорили, что всё эти оскорбления и угрозы пишут психопаты, но это не так! Дело в политической ненависти!» – считает Вучич.

По его мнению, речь идет не о каком-то одном человеке, а о двоих, которые постоянно пишут оскорбления, сопровождающиеся одобрительными комментариями представителей партии Драгана Джиласа и других оппозиционных движений.

Волна угроз и оскорблений в твиттере, по словам сербского лидера, началась после того, как он написал об успехах металлургического комбината в Смедерево. «Это не произошло в одночасье. Это была борьба за спасение металлургического завода и пяти тысяч рабочих мест. Нам нужно было найти 100 млн евро, чтобы спасти предприятие. После всей этой битвы я был немного взволнован и написал сообщение о том, что было очевидным успехом», – сказал Вучич.

Вместе с тем президент Сербии подчеркнул, что какие бы угрозы ни поступали от людей, которые ненавидят успехи государства, он и в дальнейшем будет добиваться процветания страны и с гордостью говорить об этом.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 26.07.19

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