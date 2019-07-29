«Я не буду модным…» Президент Сербии сказал Путину спасибо

Сегодня в сербском городе Ниш на территории воинской части имени Мийи Станимировича проходит смотр и торжественный приём на баланс Армии Республики Сербии десяти бронетранспортёров БРДМ-2, полученных на прошлой неделе от России. На показе военной техники присутствуют президент Сербии Александр Вучич, министр обороны страны Александр Вулин и российский посол Александр Боцан-Харченко.

В своем выступлении сербский лидер поблагодарил за подарок президента РФ Владимира Путина. «Сейчас модно говорить против Путина, но я не буду модным и скажу: «Спасибо президенту Путину». Мы не заплатили за это, мы получили подарок, важно, чтобы наши граждане знали об этом!» – подчеркнул Вучич.

Президент Сербии также отметил, что речь идет о современных боевых транспортных средствах, за которые Белград не должен был ничего платить. «Спасибо Путину и Шойгу за огромную поддержку сухопутной армии Сербии. Это огромная поддержка для наших разведывательных подразделений. Этот подарок увеличивает наши боевую мощь и готовность!» – сказал он.

Вучич также уточнил, что к концу года из России также прибудут четыре боевых вертолета Mи-35, три транспортных вертолета Mи-17, бронетранспортеры BRDM-2MS и танки T-72.

Отвечая на вопрос, правда ли Румыния заблокировала транспортировку российской техники, президент Сербии сказал: «Они перекрыли нам путь по Дунаю, но подарок упал нам с неба. Он прибыл, несмотря на нежелание некоторых... Нам эта мощь нужна, чтобы сохранить суверенитет и превентивно для того, чтобы никто не думал угрожать нам. У нас нет планов нападать на кого-то, это нужно только для защиты нашей земли».

Присутствующий на мероприятии посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко со своей стороны заявил, что Москва обязана продолжить военное сотрудничество с Белградом и помочь сохранить суверенитет и территориальную целостность Сербии.

Напомним, что на прошлой неделе, несмотря на попытки стран членов НАТО помешать доставке российской боевой техники, в Сербию транспортными самолётами прибыло 10 бронированных боевых машин БРДМ-2 с комплектами запасных частей.

Министерство обороны Сербии заявило, что военное техническое соглашение, подписанное президентами Сербии и России, реализуется по плану и в соответствии с установленными сроками.

Белград, Катарина Лане

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