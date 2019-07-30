Сербии угрожает осеннее обострение: оппозиция готовит новую волну антиправительственных акций

В сентябре сербская оппозиция готовится возобновить антиправительственные акции протеста. Одна из целей протестных выступлений, которые еженедельно проводились с декабря прошлого года – добиться уступок от властей и обеспечить честные выборы, пишут «Известия» со ссылкой на оппозиционный блок «Союз за Сербию».

В частности, советник по отношениям с Россией и Евразией коалиции Младжан Джорджевич считает, что оппозиция вместе со студенческим движением «1 из 5 миллионов» способна вновь вывести на улицы Белграда и других городов страны несколько десятков тысяч человек. По его словам, с каждым днем число недовольных растет, однако при этом «Союз за Сербию» скорректировал свои требования и уже не настаивает на отставке президента Александра Вучича.

«Наша главная цель сейчас заключается в том, чтобы власти создали условия для проведения честных парламентских и муниципальных выборов, которые пройдут весной следующего года. Однако времени для выполнения наших требований становится всё меньше, и мы, скорее всего, скоро начнем кампанию по бойкоту выборов. В такой ситуации все решения властей, в том числе и по вопросу Косово, будем считать нелегитимными и неприемлемыми», – подчеркнул Джорджевич.

Между тем в Сербской прогрессивной партии (СПП), лидером которой является президент Вучич, считают, что действия «Союза за Сербию» противоречат интересам страны. В этой ситуации правящие круги не намерены идти на какие-либо уступки. Кроме того, в СПП уверены, что демонстрации не смогут повлиять на ситуацию в государстве.

«Это движение практически не пользуется никакой поддержкой со стороны сербов. Речь идет максимально о 4% избирателей, или около 2% жителей страны. Его возглавляют люди, которые проиграли выборы, а теперь хотят дестабилизировать обстановку в стране, чтобы попытаться вернуться в правящие структуры. При этом они готовы использовать любые методы, – сказал «Известиям» депутат от СПП Владимир Джуканович. – Их требования – абсурдные, поэтому мы не намерены идти на какие-либо уступки или переговоры с лидерами этого движения».

Сербский президент ранее обвинил лидеров оппозиции в нагнетании обстановки и провокациях. При этом он не побоялся назвать своих оппонентов «фашистами и олигархами». Кроме того, Вучич неоднократно заявлял, что добиться «политических результатов путем насилия», ни у кого не получится.

Комментируя ситуацию в Сербии, балканист, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отметил, что осенью действительно можно ожидать эскалации, однако, по его оценке, официальному Белграду всё же удастся локализовать протесты.

«Безусловно, с политикой Александра Вучича и его партией все согласны быть не могут, однако так или иначе рейтинг президента стабильно превышает 50%. Кроме того, экономические показатели Сербии растут. Между тем, в самом оппозиционном движении заметен серьезный раскол между конкретными лидерами. К примеру, можно проследить противостояние межу бывшим мэром Белграда Драганом Джиласом и экс-министром иностранных дел Вуком Еремичем, которые считаются главными фигурами нынешней оппозиции. Так или иначе, властям необходимо подготовиться к возможности серьёзных провокаций», – считает Бондаренко.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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