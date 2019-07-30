За закрытыми дверями: сербские власти и оппозиция пытаются начать диалог

Сегодня в Белграде прошла встреча представителей оппозиции и властей Сербии. Судя по словам участников переговоров, речь шла, в том числе, о предстоящих выборах, передает «Балканист.ру».

Как сообщается, со стороны правящей Сербской прогрессивной партии в переговорах приняли участие министр внутренних дел Небойша Стефанович, а также депутаты Владимир Орлич и Владимир Джуканович. Оппозицию представили лидер Партии свободы и правды, экс-мэр Белграда Драган Джилас, председатель Демократической партии Зоран Лутовац, а также народный депутат парламента Сербии Мариника Тепич.

На встрече также присутствовали представители гражданского сектора – президент Белградского фонда совершенствования политики Соня Лихт, а также Милан Антониевич из Фонда Открытого общества и Боян Кочевник из Центра за свободные выборы и демократию.

Встреча проходила при закрытых дверях. По ее окончании участники покинули здание Белградского университета без заявлений для прессы. От лица организаторов к журналистам обратился только Милан Антониевич. «Разговор протекал в конструктивной атмосфере, участники заранее договорились о том, что он состоится за закрытыми дверями. Это была инициатива Факультета политических наук (Белградского университета) и Фонда открытого общества, и я рад, что мы смогли организовать эту встречу и начать такой диалог», – сказал он.

Между тем, судя по словам представителя Сербской прогрессивной партии Владимира Джукановича, со стороны оппозиционеров не обошлось без нарушений. «Мы согласились прийти на встречу, на которой можно было бы поговорить о выборах. Господа из «Союза за Сербию» намеренно привели N1 (телекомпания) и тем самым нарушили правило модератора. Низко и постыдно!» – отметил он в твиттере.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 30.07.19

В Хорватии за неправильную парковку оштрафован пожарный, тушивший лес. / Сербии угрожает осеннее обострение: оппозиция готовит новую волну антиправительственных акций. / Черногорский курорт затопило фекалиями (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»