Сербская оппозиция потерпела очередное фиаско

Представители власти Сербии открыты для обсуждения различных идей, но единственным требованием оппозиции во время вчерашней встречи на Факультете политических наук был отказ президента страны Александра Вучича заниматься политикой. Об этом сообщил заместитель мэра Белграда и член правящей Сербской прогрессивной партии Горан Весич.

В интервью телеканалу Pink он отметил, что власти Сербии приняли предложение Фонда открытого общества и Фонда совершенствования политики встретиться с лидерами оппозиции, потому что готовы обсуждать все, что может улучшить жизнь граждан.

Между тем, по мнению Весича, оппозиция в очередной раз «потерпела фиаско», потому что ранее ее лидеры организовывали протесты у Президентского дворца, блокировали доступ на работу главе государства, призывали его поговорить с ними и заявляли, что никогда не будут вести диалог с другими представителями власти.

«Это фиаско их политики. Единственное требование оппозиции заключалось в том, чтобы запретить Вучичу заниматься своей работой во время избирательной кампании и не видеть публикаций, что какая-нибудь фабрика открывается в Сербии, а лидер страны встречается мировыми лидерами – Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном, Си Цзиньпином», – подчеркнул Весич.

Он также обратил внимание, что президент Сербии не будет говорить с представителями оппозиции, которые угрожают его детям и семье и нападают на его помощников. «Вучич выступит в качестве президента государства, чтобы поговорить с главами парламентских групп, когда кто-нибудь из них войдет в парламент и сформирует такие группы. Он по Конституции обязан общаться с главами фракций и давать тем, у кого есть большинство, мандат на формирование правительства. Это делается во всех демократических государствах», – подчеркнул Весич.

При этом он добавил, что встреча на Факультете политических наук, о которой договорились представители власти и оппозиции, должна была быть без средств массовой информации, но лидер «Союза за Сербию» Драган Джилас позвал журналистов. «Это показывает, что он человек, которого не интересуют правила и соглашения, не уважает даже своих коллег из оппозиции. Он постоянно ведет войну, чтобы стать лидером оппозиции, хотя у него нет партии, но он пытается ее купить. Джилас понимает политику как что-то, что можно купить», – заявил Весич.

По его словам, оппозиция не сможет такими методами прийти к власти, как и не сможет президенту Сербии запретить заниматься политикой, которую поддерживает 56% граждан страны.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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