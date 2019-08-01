«Взрывоопасно»: Россия ответила на расширение НАТО с помощью Сербии

Поставки российского вооружения позволят Сербии обладать самой мощной авиацией на Балканах, пишет немецкая газета Die Welt и обращает внимание, что Москва хочет создать свою военную базу в Республике Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины.

«Это потенциально взрывоопасно, ведь Сербия опирается на Россию, которая на Украине показала свою способность вооружённым путем усилить свое влияние», – пишет в своей статье румынский спецкорр немецкой газеты Борис Калноки.

Он обратил внимание, что Сербия уже воевала против Хорватии и Косово, а в войне против Боснии помогала боснийским сербам. «Зная это, особенно угрожающе звучит заявление правительства Сербии о готовности напасть на Косово в случае создания там собственной армии», – пишет журналист, добавив, что Приштина в декабре приняла закон о создании армии под влиянием сербского вооружения.

Калноки считает, что это ответ России на расширение Североатлантического альянса. «НАТО рассчитывает, прежде всего, на Албанию, Хорватию и самопровозглашенную республику Косово, а Россия опирается на Сербию и Республику Сербскую в Боснии и Герцеговине, где Россия хотела бы иметь свою военную базу. В Косово у США есть Бондстил – одна из крупнейших военных баз альянса. Поэтому Россия хочет создать свою базу в боснийской республике Сербской», – говорится в публикации.

Журналист также отмечает, что Сербия, кроме танков и бронетранспортеров, получит от Москвы ещё шесть МИГ-29. Восемь таких же вертолётов даст Белоруссия. «У Сербии будет самая мощная авиация в регионе», – заключает автор немецкого издания.

Берлин, Катарина Лане

Берлин. Другие новости 31.07.19

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