Сербская оппозиция выдала свою приверженность НАТО

Председатель «Европейского движения сербов Косово и Метохии», одиозная последовательница оппозиционного блока «Союз за Сербию» Рада Трайкович выступила с обвинением в адрес президента страны Александра Вучича за разрешение Москве построить в Сербии военную базу, что, по ее мнению, приведет к дестабилизации ситуации.

«Политика Александра Вучича – это политика ослабления и дестабилизации Сербии. От трансформации гуманитарного центра в Нише в де-факто русскую военную базу, чем он нарушил военный нейтралитет страны в окружении НАТО, до отстаивания идеи разграничения, которой он раздирает Сербию на части», – отметила в публикации в соцсетях Трайкович, фактически признав приверженность сербской оппозиции Североатлантическому альянсу.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 01.08.19

«Взрывоопасно»: Россия ответила на расширение НАТО с помощью Сербии. / Сербская оппозиция потерпела очередное фиаско. / В Приштине напуганы российской бронетехникой. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»