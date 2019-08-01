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Четверг, 1 августа 2019, 14:30 мск

Новости Балканы

Сербская оппозиция выдала свою приверженность НАТО

Председатель «Европейского движения сербов Косово и Метохии», одиозная последовательница оппозиционного блока «Союз за Сербию» Рада Трайкович выступила с обвинением в адрес президента страны Александра Вучича за разрешение Москве построить в Сербии военную базу, что, по ее мнению, приведет к дестабилизации ситуации.

«Политика Александра Вучича – это политика ослабления и дестабилизации Сербии. От трансформации гуманитарного центра в Нише в де-факто русскую военную базу, чем он нарушил военный нейтралитет страны в окружении НАТО, до отстаивания идеи разграничения, которой он раздирает Сербию на части», – отметила в публикации в соцсетях Трайкович, фактически признав приверженность сербской оппозиции Североатлантическому альянсу.

Белград, Катарина Лане

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