«Чтобы албанцы получили все»: названа причина атаки на детей президента Сербии

Атака на детей президента Сербии Александра Вучича организована с одной целью – заставить его отказаться от своей политики в отношении Косово и Метохии. Об этом заявила вице-премьер правительства Сербии Зорана Михайлович.

«Это давление на президента Сербии не случайно, и происходит оно только из-за одного – политики вокруг Косово. Цель его оппонентов состоит в том, чтобы албанцы получили все, а сербы – ничего и чтобы Вучич признал албанцев абсолютными победителями, а сербов – проигравшими. Но президент никогда не согласится на это», – сказала Михайлович в интервью сербскому телеканалу Happy, передает «Балканист.ру».

Вице-премьер осудила продолжающуюся травлю членов семьи сербского лидера, подчеркнув, что «такие нападения представляют собой чистое насилие». «Боритесь с Сербской прогрессивной партией и Вучичем политическими методами, критикуйте их, но оставьте детей в покое», – отметила Михайлович.

Напомним, ранее в соцсетях прозвучали угрозы убить сына и учинить насилие над дочерью президента Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 01.08.19

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