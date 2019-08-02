Сербия оказалась в центре конфликта интересов США и России

Главной задачей нового посла США в Сербии Энтони Годфри станет ослабление влияния Москвы на регион. «Наша цель противоположна российской», – заявил сам американский дипломат, подчеркнув, что в ближайшее время Сербия станет центром столкновения интересов мировых сил.

США и Россия направили в Сербию двух искуснейших дипломатов: Энтони Годфри и Александра Боцана-Харченко. Американский дипломат в своем выступлении перед Сенатом ясно заявил, что «всеми силами будет нейтрализовывать «токсичное» влияние России на Балканах». Боцан-Харченко в одном из своих первых выступлений в Сербии сообщил, что Россия намерена продолжать сотрудничество с Белградом и сделает все, чтобы не допустить новой агрессии НАТО.

Годфри, как и ряд других западных политиков, в последнее время все чаще обвиняет Россию в дестабилизации ситуации на Балканах. После дипломатический миссии в Москве, где он находился в должности заместителя посла, он заявил, что «абсолютно уверен в агрессивной политике России, её токсичном влиянии и кампании дезинформации, которую Россия проводит в Европе».

«Цель США на Балканах противоположна российской, но отвечает целям Сербии интегрироваться на запад. Мы будем поддерживать Сербию в ее прозападном стремлении и нормализации отношений с Косово», – подчеркнул Годфри.

Москва в ответ заявляла, что именно политика Вашингтона «раскачивает здесь лодку» и угрожает международному правовому порядку. Посол России в Сербии сказал, что Россия поддерживает политику военного нейтралитета Сербии и не намерена брать страну «под свое крыло безопасности». «Военный нейтралитет позволяет Сербии усиливать свою оборонную способность в сотрудничестве со всеми, с кем захочет. Мы считаем, что Сербия самостоятельная и независимая страна и именно такую политику ведёт её президент и правительство»,– сказал российский посол.

Сербский дипломат Зоран Миливоевич считает, что в регионе очевидна конфронтация интересов мировых сил. «Сербия как влиятельная страна на Балканах занимает важное место в этом столкновении. Запад продолжит давление, так как не закрыл здесь свои интересы», – считает он.

Тем не менее, в косовском вопросе Россия поддержит компромиссное решение, к которому придут вместе Белград и Приштина, и будет защищать его в Совете Безопасности ООН. В интервью порталу Tanjug Боцан-Харченко сообщил, что будет бороться «плечом к плечу с Сербией за возвращение международного права в регион раз и навсегда и прежде всего по косовскому вопросу».

На вопрос журналиста о возможной смене формата диалога Белграда и Приштины, российский посол заявил о принципиальности позиции России. «Мы поддерживаем инициативную роль Белграда. Если дойдёт до какого-то решения, если дойдёт до того, что Сербия попросит Россию присоединиться к некой группе стран, почему нет. Но с уважением нашей позиции: решение должно соответствовать условиям резолюции 1244. По-другому мы не станем, думаем, что и Сербия не согласится. Сейчас мы готовы приложить усилия для возобновления диалога», – подчеркнул Боцан-Харченко.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 02.08.19

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