Коррупция и кровная месть: раскрыта основа «судебной власти» Косова

«Судебная» система самопровозглашенной республики Косово характеризуется высоким уровнем коррупции, а также наличием фактов «кровной мести». Об этом заявил в интервью финской газете Iltalehti адвокат Симо Пиетилайнен, который работал в EULEX – специальной миссии Евросоюза в Косово и Метохии.

«Обвиняемые часто уклоняются от правосудия. Они либо подкупают судей, либо «свои люди» освобождают их от ответственности в судах», – сообщил юрист и добавил, что граждане в Косово не доверяют правовой системе и другим учреждениям.

По его словам, «бесконечные противоречия» между Белградом и Приштиной, высокая безработица и отсутствие инвестиций являются источником разочарования и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. «У людей есть постоянное желание бежать за границу», – сказал Пиетилайнен, который в течение первых трех лет в Косово занимался приватизационными спорами с Верховным судом, а также работал экспертом в области кризисного менеджмента в Приштине в прошлом году.

Говоря о кровной мести, финский адвокат отметил, что «спираль мести длится 80 лет», и что «убийства из соображений чести и кровной мести – это не исламская вера, а древняя обычная практика».

По его словам, миссии EULEX не удалось интегрировать в косовскую систему «лучшее из европейской практики».

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 05.08.19

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