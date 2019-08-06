Торговала человеческими органами: косовского «депутата» ждут в Гааге

Депутат «парламента Косово» Тиме Кадрияй, которую называют близкой соратницей косовского «премьер-министра» Рамуша Харадиная, подозревается в участии в военных преступлениях Армии освобождения Косово – она получила повестку в Гаагский суд.

Как сообщают приштинские СМИ, которые цитирует «Балканист.ру», Кадрияй подтвердила, что должна предстать перед судом в сентябре этого года. Она отказалась отвечать на вопрос журналистов, подаст ли в отставку с занимаемых должностей, как это недавно сделал председатель ее партии и «экс-премьер» Рамуш Харадинай. 19 июля он сложил полномочия, поскольку был вызван в Гаагу как один из командиров Армии освобождения Косово,подозреваемый в совершении военных преступлений. Тем не менее, по возвращению из суда Харадинай вернулся к исполнению политических обязанностей.

Известно, что в 90-е годы, до начала боевых действий, Кадрияй работала врачом-гинекологом на территории Метохии. СМИ предположили, что её вызывают в Гаагу по подозрению в причастности к незаконной торговле человеческими органами, которые во время косовской войны 1998-1999 годов извлекали у похищенных людей. На одной из её фотографий тех лет можно увидеть, как она позирует в форме Армии освобождения Косово рядом с раненым.

Именно дружба с Харадинаем способствовала успехам Кадрияй в политической карьере после войны в Косово. То, что они были друзьями еще с ранней юности, доказывают многочисленные их общие фотографии. Сразу же после войны в 1999 году она возглавила клинический центр города Дечани, а после того как Харадинай вырос политически, стала заместителем главного инспектора в «министерстве здравоохранения республики», а затем вице-председателем «комиссии по вопросам здравоохранения, труда и социального обеспечения».

За последние 20 лет Кадрияй также была членом «комиссии по сельскому хозяйству», а затем вошла в состав «Комиссии по европейской интеграции, стабилизации и присоединению».

Повестку из суда в Гааге косовский «депутат» получила в должности первого заместителя председателя «комиссии по международным делам, диаспоре и стратегическим инвестициям», членом «комиссии по вопросам здравоохранения, труда и социального обеспечения».

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 06.08.19

США раскритиковали Сербию за российскую бронетехнику. / Вашингтон провоцирует раскол в Сербской православной церкви. / Вместе с НАТО: власти Хорватии готовы к новым этническим чисткам сербов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»