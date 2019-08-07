«Стандартные выдумки»: Вашингтон опасается «токсичности» Москвы

Заявления о «токсичности» российской политики в Европе являются выдумками Вашингтона, который пытается сохранить глобальное доминирование в мире. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, комментируя слова американского посла в Белграде Энтони Годфри об агрессии Москвы.

«Это часть стандартной риторики и выдумок Вашингтона, связанных с желанием глобального доминирования», – констатировал Боцан-Харченко в интервью сербскому изданию «Вечерние новости», передает «Балканист.ру».

Российский дипломат отметил, что Москва принципиально не приемлет логику «противостояния», «соревнования», которую навязывают США. «Подчеркнем, что наше видение ситуации в Европе, включая ситуацию на Балканах, основано на принципе единого, безопасного, экономического и культурного пространства без каких-либо разделений. Мы уверены, что конструктивное, взаимовыгодное сотрудничество во всех областях будет полезно региональной стабильности и отвечает интересам как наших стран, так и всего европейского континента. Надеемся, что это однажды станет очевидным и для Вашингтона», – подчеркнул Боцан-Харченко.

Вместе с тем, российский посол выразил недоумение, почему главными задачами США в Сербии указано вмешательство во внутренние дела независимого государства. «Это прямое вмешательство во внутреннюю политику государства. А такая приоритетная задача, как активизация работы Специального суда по военным преступлениям Армии Освобождения Косово вообще не упоминается», – обратил внимание российский дипломат.

Отметим, что до назначения на пост главы американского диппредставительства в Сербии Годфри был заместителем посла США в Москве.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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