Албанцы оккупировали британские тюрьмы

Албанцы составляют большинство среди заключённых в британских тюрьмах. Об этом сообщило министерство юстиции Великобритании. Согласно озвученным данным, каждый десятый преступник в заключении – это албанец.

«Албанцы стали самыми многочисленными заключёнными в британских тюрьмах. За ними идут поляки, румыны, ирландцы и ямайцы»,– говорится в сообщении министерства, которое опубликовала газета The Sun.

По данным издания, за последние четыре года количество албанских заключённых выросло втрое. По состоянию на июнь этого года, в британских тюрьмах отбывают наказания 475 человек албанской национальности. В 2015 году их было всего 166.

Газета отмечает, что такой рост преступности связан с тем, что албанская диаспора в Великобритании организовала криминальные группировки, которые теперь контролируют рынок наркотиков в стране.

Лондон, Катарина Лане

Лондон. Другие новости 07.08.19

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