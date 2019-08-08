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Четверг, 8 августа 2019, 11:14 мск

Новости Балканы

Сербские таможенники задержали вооруженных албанцев

Сербские таможенники совместно с полицией задержали на пограничном переходе Шид между Сербией и Хорватией автомобиль «Ауди» с немецкими номерами, в котором двое косовских албанцев пытались тайно перевезти оружие, передает «Балканист.ру».

Задержанные пытались предложить пограничникам взятку и избежать досмотра. При этом полиция обнаружила в машине детали для авиапулемета, 30 000 фальшивых евро и флаг Армии освобождения Косово.

Сообщается, что косовские албанцы 26 и 24 лет спрятали дула пулемёта между задними сиденьями машины и багажником, затвор скрыли под обшивкой салона, а остальные детали спрятали возле аккумулятора. Сумка с фальшивыми деньгами была обнаружена в салоне машины.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 08.08.19

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