«Мы должны въехать туда со спецназом»: косовары закрыли границу для сербов

С пятого августа «пограничная полиция»самопровозглашенного государства Косово не пропускает через административные переходы границы с Сербией граждан с сербскими паспортами. Теперь сербам нужно предъявить личную карту, для детей – свидетельство о рождении с фотографией, передает «Балканист.ру».

От введения этой меры больше всего пострадали граждане Сербии, которые собирались проехать через Косово в Черногорию и Албанию. Комментируя эту ситуацию, лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель заявил, что «Сербия на территорию своей южной провинции должна войти с армией и полицией».

«Мы должны въехать в Косово и Метохию со спецназом! Нельзя это терпеть! Сербия должна воспользоваться первой возможностью, когда они (косовские албанцы) совершат какую-то подобную дискриминационную меру, чтобы объявить, что она исполняет Резолюцию 1244 и что в Косово возвращается 999 солдат и полицейских. Поскольку это написано в резолюции Совета Безопасности, я не думаю, что западные силы будут вмешиваться», – заявил Шешель в интервью порталу «Сербия сегодня».

Председатель Сербской радикальной партии напомнил, что в пункте 4 Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН говорится, что сербские военные и полиция могут вернуться на территорию Косово и Метохии ограниченным контингентом до 1000 человек, и добавил, что «Сербия слишком долго ждёт, когда руководство (международных сил) КФОР разрешит ей это сделать». «Уже 20 лет они не разрешают… В любом случае, это даст нам большее пространство для маневра. Конечно, для начала сербские войска не пойдут дальше реки Ибар», – подчеркнул Шешель.

Река Ибар отделяет северную часть края, где живут преимущественно сербы, от остальной территории самопровозглашенной республики Косово.

Приштина – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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