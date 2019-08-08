Косовская проблема: Запад пытается подкупить Белград

Запад пытается ускорить решение косовской проблемы, вопреки позиции официального Белграда. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью телекомпании «Прва». По его словам, идея о разграничении территорий не получает поддержки. «Значит – это решение правильное», – сказал сербский лидер, подчеркнув, что Сербия никогда не согласится на независимость Косова.

Вучич обратил внимание, что все предложения со стороны Запада не выдерживают критики. «Давайте рассмотрим ваши предложения, но я до сих пор ни одного не услышал, кроме непрекращающегося давления на меня, когда мне говорят: ты можешь, ты выдержишь, победишь на выборах, даже если признаешь независимость Косово, а мы тебе поможем с Евросоюзом и деньгами для Сербии», – сказал Вучич.

Он также подчеркнул, что Сербия не согласится на признание Косова. «Международное сообщество должно знать, что не будет решения, если кто-то думает, что Сербия должна быть унижена. Не существует такого решения, и я это говорил уже несколько раз», – сказал Вучич, добавив, что американские и российские представители считают такую позицию последовательной. «Я не отступаю от неё с первого дня, мы хорошо оценили и взвесили сербские интересы. Конечно, приближается 2020 год, Сербия стремится к Европе, и это ставит нас в ситуацию, окупится одно или другое», – уточнил он.

Глава государства также отметил, что нерешенная косовская проблема дорого обходится Сербии. По словам президента, многочисленные экспертизы показывают, что Сербия могла бы иметь инвестиций более пяти миллиардов евро, если бы косовский вопрос был решен. «Сейчас иностранные инвестиции в Сербию составляют 3,6 млрд евро. Если бы не было проблемы Косово, Сербия бы получила пять миллиардов евро иностранных инвестиций, но вопрос, готовы ли мы заплатить такую цену, для нас не стоит», – подчеркнул Вучич.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 08.08.19

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