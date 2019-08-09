Косовские албанцы грозят американским оружием

Косовская армия получит новейшее оружие из США. Об этом заявил брат косовского «премьер-министра» в отставке Рамуша Харадиная – бывший полевой командир, а ныне представитель «Альянса за будущее Косово» Даут Харадинай в эфире телепрограммы «Дебаты».

«Пока соседи (Сербия) получают ржавое оружие из России, Косово будет обладать современным оружием из США»,– сказал он.

По его словам, стопроцентные пошлины на сербские товары никак не повлияли на отношения Косово и США. Главная цель по-прежнему вынудить Сербию признать независимость Косово. «У нас нет блокады. Абсолютно неточно, что мы испортили из-за этого отношения с США. У нас там много приятелей», – заявил он.

Даут Харадинай вместе со старшим братом во время гражданской войны командовал подразделениями Армии Освобождения Косово. Его имя часто всплывало в связи с обвинениями в военных преступлениях и криминале, он фигурировал в расследовании ООН случая переброски сербских заключённых в Албанию для извлечения органов, которое было передано Гаагскому трибуналу.

Два года назад во время ареста своего брата, когда Сербия требовала его выдачи, Даут Харадинай заявил, что в ответ готов устроить в Косово этнические чистки сербов.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 09.08.19

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