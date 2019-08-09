Попытка номер два: сербские власти пытаются наладить диалог с оппозицией

Сегодня в Белграде прошел второй круглый стол представителей власти и оппозиции. Темой встречи, которая длилась почти три часа в закрытом для средств массовой информации режиме, стали вопросы финансирования избирательной кампании, передает «Балканист.ру».

Собравшиеся обсудили предложения по внесению изменений в законы о финансировании политической деятельности, по борьбе с коррупцией в сфере разделения общественной и политической функций, а также изменения, касающиеся уголовного преследования за незаконное финансирование избирательной кампании.

Один из организаторов встречи, председатель Фонда открытого общества Милан Антониевич сообщил, что сегодня на заседание были приглашены все парламентские партии. Принимать участие в диалоге отказался только председатель оппозиционной «Партии свободы и справедливости», один из лидеров «Союза за Сербию» Драган Джилас, который заявил, что не будет присутствовать «из-за отсутствия средств массовой информации».

Другой приглашённый на встречу оппозиционер, председатель Демократической партии Зоран Лутовац заявил, что власть, «когда согласилась участвовать в диалоге, признала, что условия проведения выборов не являются хорошими».

Между тем на это заявление жестко отреагировал президент Сербии Александр Вучич, назвав его «лучшим примером лицемерия». «Если бы мы не согласились с ними разговаривать, оппозиция заявила бы, что власть не хочет диалога и приглашает на демонстрации. Но мы поддержали диалог, а они теперь говорят, что мы будто бы таким образом признали условия выборов плохими. Вот уж лучший пример лицемерия», – подчеркнул сербский лидер.

Вучич также прокомментировал отсутствие на встрече Джиласа. Он обратил внимание, что политика нет, «потому что он купается», и неправильно придумывать другие причины: нужно открыто рассказать гражданам, что сейчас отдыхаешь на море в другой стране (по сообщениям СМИ известно, что Драган Джилас сейчас в Греции).

Президент Сербии напомнил, что сам всегда поддерживал идею диалога власти и оппозиции, но при этом открыто заявлял, что лично он не будет говорить с её представителями, потому что нет ни конституционных полномочий, ни желания. При этом Вучич заверил, что всегда будет прислушиваться к гражданам страны.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 09.08.19

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