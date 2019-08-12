Лидер оппозиции пригрозил президенту Сербии судьбой Каддафи

Один из лидеров сербской оппозиции, председатель «Движения свободных граждан», известный актер Сергей Трифунович обрушился с угрозами в адрес президента Сербии Александра Вучича, пообещав главе государства судьбу Каддафи.

В воскресенье на пресс-конференции Вучич прокомментировал субботние беспорядки в Белграде, когда представители оппозиции попытались сломать ограду и вторгнуться на территорию резиденции президента. В частности, сербский лидер сказал, что даже когда оппозиционеры призвали собравшихся ломать забор, сотрудникам службы безопасности без применения силы удалось сдержать участников беспорядков за ограждением. Так как среди нападавших были несовершеннолетние, Вучич предупредил тех, кто посылает детей на протесты, что они должны понимать свою ответственность, если кто-то из них пострадает.

Также президент Сербии пообещал, что попросит по субботам, когда проходят акции протеста, убирать ограждения вокруг резиденции, а возле самого здания вместо охранников-мужчин поставить девушек, которые будут напоминать желающим ворваться в здание, что они нарушают закон.

В ответ на эти высказывания Вучича Трифунович в своем твиттере заявил, что президент Сербии «закончит, как Каддафи». Напомним, что бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи в 2011 году был зверски убит революционерами.

Стоит отметить, что через некоторое время Вучич ответил на эту публикацию Трифуновича, сказав, что «многие люди в Ливии сейчас мечтают вернуть время Каддафи».

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 09.08.19

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