Приштинские власти в сербском районе Косовской Митровицы решили построить мечеть

В сербском районе Косовской Митровицы планируется построить мечеть. Об этом заявил «председатель парламента» самопровозглашенной республики Косово Кадри Весели.

«Мы восстановим все сожженные во время войны мусульманские дома даже в северной части Косовской Митровицы и поставим там новую мечеть возле Ибарского моста – на месте, где была старая, разрушенная во время войны», – пообещал Весели, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Мост через реку Ибар, которая делит Косовскую Митровицу на север, населённый сербами, и юг, где живут албанцы, был возведен в 2005 году силами КФОР. В южной части Косовской Митровицы сейчас уже существует две мечети. Однако албанцы заявили, что необходимо построить третью – в сербской части города, где живет преимущественно сербское православное население.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 12.08.19

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