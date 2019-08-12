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Понедельник, 12 августа 2019, 14:04 мск

Новости Балканы

Приштинские власти в сербском районе Косовской Митровицы решили построить мечеть

В сербском районе Косовской Митровицы планируется построить мечеть. Об этом заявил «председатель парламента» самопровозглашенной республики Косово Кадри Весели.

«Мы восстановим все сожженные во время войны мусульманские дома даже в северной части Косовской Митровицы и поставим там новую мечеть возле Ибарского моста – на месте, где была старая, разрушенная во время войны», – пообещал Весели, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Мост через реку Ибар, которая делит Косовскую Митровицу на север, населённый сербами, и юг, где живут албанцы, был возведен в 2005 году силами КФОР. В южной части Косовской Митровицы сейчас уже существует две мечети. Однако албанцы заявили, что необходимо построить третью – в сербской части города, где живет преимущественно сербское православное население.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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