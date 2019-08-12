Президент Сербии остался без забора вокруг своей резиденции: охранять вход будет «Кобра»

В Белграде после субботних событий решили убрать ограждение перед зданием резиденции президента Сербии Александра Вучича. Забор был демонтирован сегодня по просьбе главы государства, теперь граждане смогут беспрепятственно проходить к зданию.

В пресс-службе Вучича заявили, что на такой шаг было решено пойти вопреки всем требованиям безопасности, для того, чтобы избежать повторения субботних беспорядков.

Пресс-секретарь президента Сербии Сюзанно Васильевич назвала эту ситуацию уникальной, выразив надежду, что граждане будут с уважением относиться к этому решению. Она напомнила, что все резиденции глав государств мира окружены заборами, не позволяющими приблизиться к зданиям. «Сербия является демократической страной, которая открыла пространство вокруг здания резиденции президента», – цитирует Васильевич «Балканист.ру».

Между тем, как сообщается, без охраны Вучича не оставят – вход в здание будут контролировать спецназовцы из подразделения «Кобра». При этом сербский президент уже пообещал, что в случае продолжения акций протеста место мужчин в охране резиденции займут девушки, которые при попытках силового проникновения в здание будут увещевать митингующих и напоминать им, что они нарушают закон.

В субботу, 10 августа, очередная акция протеста в Сербии закончилась беспорядками – сначала ее участники стали швырять за забор в сторону резиденции различные предметы, а потом попытались сломать металлический забор. В итоге сотрудники службы безопасности пропустили ко входу в здание троих активистов, которые передали требования о проведении честных выборов.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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