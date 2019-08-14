«Будет звучать кощунственно»: Горан Брегович оценил изменения в Сербии

Сербия сильно изменилась в лучшую сторону, считает знаменитый боснийский музыкант Горан Брегович. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

«Когда вы едете по Сербии, видите все эти новые фабрики, магистрали, только что заасфальтированные дороги, Белград, который строится… Для страны, пережившей войну, это огромные шаги вперёд», – сказал Брегович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

По мнению музыканта, развитие Сербии является заслугой президента страны Александра Вучича. «Это, безусловно, будет звучать кощунственно для тех белградцев, кто выступает против Александра Вучича, но я считаю, что он делает для страны, без сомнения, весьма важные вещи, которые очевидны», – заявил он.

Музыкант также отметил, что по-прежнему считает Югославию «эмоциональным пространством», и после мирового турне проведёт скрипичный концерт «Три письма из Сараево» в своём родном городе – столице Боснии и Герцеговины.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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