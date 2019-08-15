Албанцы обвиняют сербов в нападении на «консульство» Косово

Косовский «министр иностранных дел» Беджет Паколли обвинил «сербских бандитов и хулиганов» в нападении на «консульство» самопровозглашенной республики в Копенгагене. По его словам, вчера утром «диппредставительство» было атаковано, был поврежден «государственный герб».

«Мы осуждаем этот трусливый акт, который нарушает Венскую конвенцию и безопасность дипломатических и консульских помещений», – подчеркнул Паколли.

Косовский «министр» также уточнил, что сейчас «Косово сотрудничает с датскими властями, чтобы хулиганы были «привлечены к ответственности». Несмотря на то, что виновные ещё не найдены, Паколли уже обвинил во всём сербов. «Такие атаки показывают отсталую политику Сербии, которая до сих пор не понимает, что на Западных Балканах в течение 11 лет существует независимое государство, называемое республикой Косово. Мы резко осуждаем сербскую пропаганду и агрессивную кампанию Сербии против республики Косово», – заявил «министр».

Стоит отметить, что два дня назад болельщики белградского клуба «Црвена Звезда» приезжали в столицу Дании на матч сербских футболистов с местной командой. Фанатов из Сербии видели и у «консульства» самопровозглашенной республики, они стояли на площади перед зданием посольства Албании и пели «Косово – это Сербия!»

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 14.08.19

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