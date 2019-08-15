«Встречали как героя»: косовский боевик, отпущенный Северной Македонией, вернулся на родину

Власти Северной Македонии освободили из тюрьмы бывшего боевика Томора Морину, который разыскивался Интерполом за военные преступления против мирных жителей Косова и Метохии. Как передает портал «Балканист», прошлой ночью он вернулся в родной город Джяковица, где его встретили как героя.

Как сообщается, освобожденного Морину встречали с помпой: к тюрьме в Скопье, где он находился три недели, пришли представители «посольства» Косово в Северной Македонии, члены его семьи и друзья. Боевик выходил из здания учреждения под музыку, аплодисменты и крики приветствия.

В социальных сетях уже появилось множество фотографий и видео – от момента выхода Морины из тюрьмы до его прибытия в Джяковицу.

В Скопье отказ выдавать Морину сербским властям объяснили тем, что, если он и совершил преступления, в которых его обвиняет Белград, то на территории признанного Македонией «государства» – республики Косово.

Как считают в Белграде, македонские власти, выпустив Морину, нарушили международное право и ещё раз доказали, что для них политика выше закона.

Напомним, власти Сербии подозревают Морину в многочисленных преступлениях против сербского населения Косово и Метохии в ходе конфликта 1998-1999 годов. 24 июля этого года он был арестован на македонском пограничном переходе Блаце по международному ордеру Интерпола и доставлен в тюрьму, где провел три недели.

Накануне, 14 августа, Верховный суд Северной Македонии принял решение о его освобождении. Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович со своей стороны подчеркнул, что ордер Интерпола на арест остается в силе.

«Они (власти Северной Македонии) нарушили сущность международного права и глубоко задели память о всех невинных жертвах подозреваемого Морины … Вызывает сожаление и тот факт, что СМИ в Приштине и функционеры вскоре после задержания заявили, что решение будет таковым, что бросает тень на весь процесс», – цитирует сербское МВД заявление Стефановича.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 15.08.19

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