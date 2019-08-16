«Бессовестная провокация»: косовские албанцы вывесили свои флаги над сербскими святынями

Албанцы установили огромные флаги самопровозглашенной республики Косово на древней сербской крепости и руинах православной церкви Святого Николая в Ново Брдо. В Сербской Православной Церкви заявили, что «такой вид политизации культурного наследия представляет собой огромную провокацию».

Как сообщила государственная телерадиокомпания РТС, один из флагов так называемой «республики Косово» установлен над средневековой сербской крепостью старого города Ново Брдо. Ещё один косовский стяг размещен на месте разрушенной церкви Святого Николая, рядом с ним несколько палаток и люди в военной форме.

Комментируя случившееся, директор канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что крепость в Ново Брдо никогда не будет «косоварским историческим памятником», поскольку это один из ключевых сербских исторических и археологических объектов.

Установку албанцами флагов самопровозглашенной республики Косово Джурич назвал «актом насильственного стирания истории с целью дальнейшего углубления межнационального разрыва в Косово и Метохии».

«Ново Брдо в средние века был многоэтническим городом, в котором жили сербы, саки, греки, дубровчане и многие другие, и его история свидетельствует о другом времени, в котором Косово и Метохия под руководством сербских монархов и властителей было местом слияния культур и цивилизаций», – обратил внимание Джурич.

Он также заявил, что те, кто сегодня хочет сделать Косово моноэтническим, не случайно выбрали Ново Брдо для своей «наглой и бессовестной провокации», цель – скрыть тот факт, что Косово и Метохия раньше были сердцем сербского этнического пространства, одной из самых богатых и культурно передовых областей Европы».

«Вывешивание флагов самопровозглашенной республики Косово в Ново Брдо, помимо того, что это акт грубого исторического ревизионизма – это, я полагаю, и своего рода месть защитникам города, из-за мужества которых эта крепость до сих пор остаётся символом сербского героизма и сопротивления», – подчеркнул Джурич.

Также директор Канцелярии по делам Косово и Метохии добавил, что от косовских албанцев можно ожидать чего угодно, даже «установки черных албанских орлов вместо крестов на куполах сербских средневековых церквей».

Приштина, Катарина Лане

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