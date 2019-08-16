ЕС проталкивает интересы Приштины

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, покидающая этот пост, спровоцировала международный скандал, пригласив делегатов Приштины на встречу министров иностранных дел Евросоюза и стран-кандидатов, которая состоится в Хельсинки 29 и 30 августа. В Сербии расценили этот шаг, как провокацию, передает «Балканист.ру»

Сербские «Вечерние новости» отмечают, что приглашение представителей Косово на это мероприятие нарушает обычную практику – Приштина далека от статуса кандидата в Евросоюз. В результате – Могерини этим действием не только пытается навязать своему преемнику Жозепу Боррелю традицию и впредь приглашать на подобные встречи косоваров, но и ставит в неловкое положение сразу нескольких участников предстоящего саммита. Боррель открыто выступает против сепаратизма Каталонии, а на саммите будет представлять Испанию, которая суверенитет Косово не признала, пишет издание.

Сербию на этой встрече должен представлять министр иностранных дел Ивица Дачич, который заявил, что теперь будет консультироваться с президентом Александром Вучичем о целесообразности участия в мероприятии. «Уходящая со своего поста верховный представитель Евросоюза по иностранным делам в последний момент изменила концепцию встречи, позвав на нее «страны-партнеры», и это она сделала для того, чтобы представители Приштины смогли поучаствовать», – сказал Дачич.

Хотя встреча пройдёт в неформальной обстановке (перед участниками будут таблички только с именем и фамилией, без указания должности и государства), официальная позиция Белграда заключается в том, что на этом саммите представителям Приштины не место.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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